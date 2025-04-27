"Солидарность Самара Арена": "Крылья Советов" обыграли "Оренбург" - 2:0

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В 26-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург".

На 80 минуте встречи после просмотра VAR был определена игра рукой со стороны Ивана Башича в своей штрафной и назначен пенальти, который реализовал Иван Сергеев – 1:0.

На 87 минуте встречи с передачи Антоан Зиньковского отличился вышедший на замену Дмитрий Цыпченко – 2:0.

Иван Сергеев забил свой 60 гол за нашу команду, так же Иван забивает в пятом матче подряд.

"Крылья Советов" не проигрывают 5 матчей подряд, при 3 победах и 2 ничьих.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра 27-го тура Мир РПЛ состоится в понедельник, 5 мая, в 19:30.

Фото: пресс-служба ПФК "КС"