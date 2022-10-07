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Роман Ежов: Игра "Крыльев" очень хорошая, нам просто немного не хватает удачи

7 октября 2022 21:50
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Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал о вызове в сборную, игре команды и ожиданиях от матча со "Спартаком".

Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов в интервью клубной пресс-службе рассказал о вызове в сборную, игре команды и ожиданиях от матча со "Спартаком".

– Вопрос о сборной. Расскажи об атмосфере в национальной команде, о поездке, повлияло ли это как-то на тебя?

– Хорошо съездили. Ребята были в первый раз, было весело, почувствовали что-то новое.

– Ты вышел на поле, отыграл один тайм.

– Там у всей команды не получилась игра. Повлияло, что мы не сыгранные, поле там было тоже не лучшее, но грех жаловаться, условия были для всех равные. Но легче разрушать, когда такое поле, а не создавать. Но так или иначе, дебют – есть дебют. Это самое главное, я считаю.

– После сборной вернулся в расположение клуба, как-то иначе это ощутил?

– Конечно. Все домашнее, все свое. Но принципиально ничего не изменилось. Просто приятно вернуться в родную обстановку. У нас весело, позитивно, у нас всегда приятно на тренировках. Все друг друга знают, требования все тоже знают. Когда все хорошо знаешь, играть лучше получается. Все прекрасно.

– После паузы был матч с "Краснодаром". Что можешь сказать об этой игре? Потому что по многим факторам получилась резонансная игра.

– Я считаю, была хорошая игра с нашей стороны. Правда, уже который матч не удалось реализовать свои моменты. Я думаю, нам не хватило удачи. По игре нашей видно, что нам не повезло, думаю, что это все болельщики тоже понимают.

– Фарт должен вернуться?

– Конечно (улыбается), не может же нам всегда не везти. Ладно бы играли плохо, но это не так.

– В Кубке России у "Крыльев" две победы, в том числе над "Зенитом". Как рассматривается этот турнир в таком плотном графике?

– Всегда лучше играть, чем тренироваться, я так думаю. Не все команды подходят к групповой стадии так ответственно, более резервными составами, дают сыграть большому количеству игроков. Но у всех есть задача проходить. Я думаю, вряд ли кто-то обрадуется, тот же "Зенит" или "Спартак", если мы займем место выше них. А наша задача стараться.

– В РПЛ 11 туров позади. Безусловно, "Крылья" недобрали свои очки. Сколько очков не хватает сейчас?

– Я не знаю, там какая-то сумасшедшая цифра. Я думаю, очков 8 мы точно должны были брать. Много матчей, когда думали, что вот она – победа, но не вышло. Тот же "Локомотив", когда на последней минуте получили глупый пенальти, сейчас "Краснодар", "Торпедо" не обыграли, "Факел", "Ростов", опять же – хороший матч с нашей стороны. Он был даже не на ничью, мы должны были побеждать, а умудрились проиграть. Прежде всего хочется сказать, что мы очень стараемся, а остальное придет. Я точно знаю, что мы не будем бороться за выживание. Пару матчей надо выиграть, и мы почувствуем уверенность, вернемся, как в прошлом сезоне – свежие, быстрые, красивые.

– Гленн Бейл признан лучшим игроком сентября по мнению болельщиков. Многие отмечают его рост. Ты играешь с ним на одном фланге. Что можешь сказать о вашем взаимодействии в прошлом сезоне и сейчас?

– Легендарный футболист! Лучший просто! Я бы отправил его в сборную мира (смеется). С ним очень комфортно играть. Он очень умный футболист, я таким не отличаюсь, а он очень умный в плане тактики, настоящий профессионал. Рад, что он получил награду – это заслуженно.

– Впереди у "Крыльев" матч со "Спартаком", естественно, вопрос, какие у тебя ожидания от игры. И при определенных раскладах ты можешь сыграть против Антона Зиньковского, наверное, это будет впервые. Что можешь об этом сказать?

– Хотелось бы, конечно, расстроить наш десант, который мы туда отправили (смеется). Будем играть в свою игру. Важно, чтобы не было стыдно за игру. Как с "Краснодаром", я считаю, что мы их переиграли. "Спартак" хорош в этом сезоне, очень даже. Но сыграем на максимуме своих сил. Думаю, будет интересная игра для всех сторон. Антон, надеюсь, тоже сыграет. Мы очень хотим, чтобы все наши ребята играли – это дополнительный азарт. Ждем их на поле.

 

Фото:   ФК "КС"

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