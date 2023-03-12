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Роман Евгеньев: Приносим извинения болельщикам за такую игру

12 марта 2023 21:40
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"Сегодня мы допустили много ошибок, не смогли изменить ход матча и в итоге крупно уступили."

После поражения от ЦСКА в Москве капитан нашей команды в этом матче Роман Евгеньев обратился к болельщикам «Крыльев».

– Приносим извинения болельщикам за такую игру. Сегодня мы допустили много ошибок, не смогли изменить ход матча и в итоге крупно уступили. Понимаем эмоции болельщиков – после таких игр вряд ли можно подобрать нормальные слова. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нас сегодня – и на стадионе, и у экранов. Мы всегда чувствуем вашу поддержку, она максимально важна для нас. Уже в среду мы снова сыграем с ЦСКА, уже в Кубке. Разберём наши ошибки и постараемся добиться результата. Ждём вас на стадионе 15 марта!

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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