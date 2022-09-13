Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Зенит"

46

14 сентября на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между "Крыльями Советов" и "Зенитом". Начало матча – в 18:30.

ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков обширную развлекательную программу!

Запуск зрителей на матч начнется в 16:30 (за два часа до начала матча).

С этого времени начнут свою работу аттракционы на гейте 2 и 3. Там болельщиков ждут "Надувные ворота", "Гладиаторский бой", "Футбольный дартс", настольные игры "Футбол" и "Аэрохоккей". Для всех желающих будет доступна фотозона "Крылья Советов" совместно с партнером клуба БК "Фонбет", клубные фаншопы и точки с аквагримом.

На стилобате сектора С пройдет Квиз по истории Самарского футбола от партнера клуба "Фонбет". Там же с 17:30 будет выступать Paiducho band.

В точке питания у сектора С125 угостят всех болельщиков самарской шавермой.

В музее "Крыльев Советов" с 17:15 начнется общение болельщиков и ветеранов клуба, также в музее запланирован визит баскетболистов и тренерского штаба клуба "Самара". Музей находится на первом этаже сектора B. Музей посетят легенды клуба – Валерьян Панфилов и Антон Бобёр.

В 17:40 в зоне гостеприимства сектора А403 пройдет автограф- и фотосессия с игроками и тренерами БК "Самара". Там же будет выставлен Кубок России по баскетболу, действующими обладателями которого являются самарские баскетболисты. Там же болельщиков ждет фотовыставка "Крылья Советов-80" и фотозона клуба совместно с "Фонбет".

На Gate 3 с 16:30 все болельщики смогут бесплатно получить галстуки от партнера клуба, магазина мужских костюмов "Лига Джентльменов".

Это и многое другое ждет болельщиков на матче "Крыльев Советов" с "Зенитом".

Для посещения матча Карта болельщика не потребуется.

Билеты на эту встречу можно приобрести здесь. Также продолжается продажа абонементов на все матчи группового этапа Кубка России. Приобрести их можно здесь.

Все парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"