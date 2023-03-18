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ПФК «Крылья Советов» приготовил для болельщиков развлекательную программу на матче «Крылья» – «Ахмат»

18 марта 2023 20:21
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Запуск зрителей начнется в 15:30 (за два часа до матча). С этого времени на гейтах 2 и 3 начнут свою работу фаншоп «Крыльев Советов».

19 марта на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч 20 тура МИР РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом». Начало матча в 17:30. Билеты на эту игру можно приобрести здесь.

ПФК «Крылья Советов» приготовил для болельщиков развлекательную программу. Запуск зрителей начнется в 15:30 (за два часа до матча). С этого времени на гейтах 2 и 3 начнут свою работу фаншоп «Крыльев Советов». На гейте 3 с 16:00 пройдет выступление шоу-группы «Paiducho Band», а также всех болельщиков будут угощать горячим шашлыком.

На стилобате сектора С болельщиков будет ждать талисман «Крыльев Советов» Крыс Лютик, а на секторе С120 будет раздача сладких угощений.

В музее «Крыльев Советов» с 15:30 болельщиков ждут общение с ветеранами клуба, а также розыгрыш сертификатов от партнера клуба «Додо Пиццы» и технического партнера «Крыльев» от ведущего Александра Четверикова.

В зоне гостеприимства сектора А403 пройдет автограф- и фотосессия с главой медицинской службы и легендой «Крыльев Советов» Кюри Чачаевым. Начало мероприятия в 16:30. Там же пройдет выступление детско-юношеского ансамбля танца «Кавказ», а в 17:00 начнется развлекательная программа от ведущего Ильи Некорыстнова. Кроме того, болельщиков ждет раздача сладких угощений для детей, аквагрим, творческая мастерская «Плакат в поддержку КС», фотозона совместно с партнером клуба БК «Фонбет» и многое другое.

Также в чаше стадиона вас ждет традиционная кисс-камера и конкурсы от ведущего Андрея Миронова.

Для посещения матча нужна Карта болельщика. Для удобства болельщиков в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. График работы – с 12:00 до 18:30. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Для удобства болельщиков на «Солидарность Самара Арене» будут организованы теплые зоны. Болельщики смогут погреться в зонах гостеприимства на 4-м этаже на секторах А и С. На секторе С122 и в зоне VIP (А105-107) можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами). В фан-шопах можно приобрести теплую атрибутику.

Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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