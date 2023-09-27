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Накануне матча с московским "Спартаком" "Крылья Советов обращаются к болельщикам: "Только вместе мы сможем победить!"

27 сентября 2023 22:58
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"Это будет матч, где сойдутся лидеры РПЛ".

1 октября на "Самара Солидарность Арене состоится матч "Крылья Советов" - "Спартак". Команда ПФК "КС" обращается к болельщикам:

"Вы всегда были и остаётесь с командой: и в счастливые, и в трудные моменты, мы всегда чувствуем это и, в свою очередь, выкладываемся на поле, чтобы добиваться побед и радоваться вместе.

В воскресенье, 1 октября состоится особенный матч на нашей домашней арене против московского «Спартака». Это будет матч, где сойдутся лидеры РПЛ.

К этому матчу будет приковано внимание не только болельщиков в Самаре, но и экспертов, специалистов и любителей футбола во всей России.

Мы все очень соскучились по полным трибунам. Не сомневаемся, что в этот раз вы заполните их. Энергия и эмоции трибун будут помогать нам в этом сложном матче. В этот особенный матч надеемся на особенную и огненную поддержку.

Нашей команде удался один из лучших стартов чемпионата в этом веке. Мы вместе с вами хотим его улучшить. Это время пришло. Для выполнения этого нам важен каждый болельщик, пришедший на стадион.

Мы будем биться за каждого из вас! Только вместе мы сможем победить!

Ждем вас на «Солидарность Самара Арене»!"

 

Фото:   ПФК "Крылья Советов"

Теги: Крылья Советов Самара

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