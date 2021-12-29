На стадионе "Металлург" состоялся матч Дедов Морозов с ребятами из команды "Крылья Мечты"

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На стадионе "Металлург" состоялся очередной, ставший уже традиционным, матч Дедов Морозов с ребятами из команды "Крылья Мечты".

"Крылья Мечты" – футбольный проект, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Сыграть с ними вышли тренеры Академии "Крылья Советов", ветераны и сотрудники клуба, СМИ, а также нападающий "Крыльев" Максим Канунников и футболисты молодежного состава Владислав Тепляков и Дмитрия Мотовичев.

Матч получился очень интенсивным и интересным. Главный судья встречи Сергей Марушко зафиксировал итоговый результат 3:3. После игры все ребята из "Крыльев Мечты" получили подарки от ПФК "Крылья Советов" и ретро-календари к 80-летию клуба.

На этом праздник не закончился: на главное поле "Металлурга" явился настоящий Дед Мороз вместе со Снегурочкой. После всех участников матча ждала пиццу от "Додо" и сладкие угощения от Самарского БКК, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"