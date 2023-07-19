На площади Куйбышева пройдут городские соревнования по футболу "Лето с футбольным мячом"

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21 и 22 июля на площади Куйбышева пройдут соревнования городского округа Самара по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом"



За кубок городских соревнованиях будут бороться победители районных этапов в возрастных группах:

Юноши 2012-2014 г.р.

Юноши 2009-2011 г.р.

Девочки 2012-2014 г.р.

Девочки 2009-2011 г.р.



21 июля - с 9:00 до 18:00 Групповой этап

22 июля - с 9:00 до 15:00 Финальные игры и награждения



В августе победители во всех возрастных группах представят Самару на областных соревнованиях "Лето с футбольным мячом"