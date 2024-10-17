Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» рассудит Александр Машлякевич (Москва)

Назначены арбитры на матчи 12-го тура Мир РПЛ.
Игру «Оренбург» – «Крылья Советов», которая состоится в воскресенье, 20 октября, в 17:30, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Александр Машлякевич (Москва), помощники судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); ВАР – Артём Чистяков (Азов); АВАР – Роман Сафьян (Москва); инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат РПЛ – Алексей Воронцов.
Статистику судейства Александром Машлякевичем «Крыльев Советов» смотрите здесь, сообщает пресс-служба ПФК "КС".
Фото: пресс-служба ПФК "КС"