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В четвертом туре группового этапа Фонбет Кубка России «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге встречались с «Зенитом».

Счет был открыт на 17 минуте матча, после розыгрыша углового отличился экс-самарец Иван Сергеев – 1:0.

На первой минуте второго тайма капитан хозяев поля Деян Ловрен длинной передачей нашел Вендела, который сбросил мяч Ивану Сергееву, и нападающий «Зенита» в касание переправил мяч в ворота самарцев – 2:0.

На 84 минуте матча с передачи Сергея Пиняева Александр Чиркович головой переправил мяч в ворота «Зенита» – 2:1.

В следующем матче «Крылья Советов» в Екатеринбурге встречаются с «Уралом». Игра 14 тура Мир РПЛ состоится в понедельник, 24 октября, в 18:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"