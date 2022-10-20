Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем матче «Крылья Советов» в Екатеринбурге встречаются с «Уралом».
«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге уступили «Зениту» – 1:2
Репин был назначен на эту должность в июле этого года.
Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России
В крови 31-летней жительницы деревни Грачевка было обнаружено примерно четыре промилле алкоголя.
Нарколог оценил степень опьянения женщины, погибшей в ДТП с участием актрисы Большовой
В четверг губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Сергиевском районе.
Дмитрий Азаров проинспектировал объекты социальной инфраструктуры Сергиевского района
Это "Халык банк", "Демир банк", "Банк Азии" и банк "Кыргызстан".
Еще четыре киргизских банка приостановили проведение операций с российскими картами "Мир"
Это необходимо для оптимизации структуры федеральных органов и повышения эффективности развития туристской индустрии, говорится в документе.
Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития
Главное — не оставаться в стороне!
Сегодня вновь от профсоюзов региона доставлена гуманитарная поддержка для мобилизованных земляков
В региональном центре «Мой бизнес» состоялась защита проектов предпринимателей, имеющих статус «социальное предприятие» и претендующих на гранты.
Социальный бизнес губернии получит гранты на развитие своих проектов
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.59
-0.11
EUR 60.11
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге уступили «Зениту» – 1:2

20 октября 2022 23:26
33
В следующем матче «Крылья Советов» в Екатеринбурге встречаются с «Уралом».

В четвертом туре группового этапа Фонбет Кубка России «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге встречались с «Зенитом».

Счет был открыт на 17 минуте матча, после розыгрыша углового отличился экс-самарец Иван Сергеев – 1:0.

На первой минуте второго тайма капитан хозяев поля Деян Ловрен длинной передачей нашел Вендела, который сбросил мяч Ивану Сергееву, и нападающий «Зенита» в касание переправил мяч в ворота самарцев – 2:0.

На 84 минуте матча с передачи Сергея Пиняева Александр Чиркович головой переправил мяч в ворота «Зенита» – 2:1.

В следующем матче «Крылья Советов» в Екатеринбурге встречаются с «Уралом». Игра 14 тура Мир РПЛ состоится в понедельник, 24 октября, в 18:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Крылья Советов» постараются обыграть «Зенит» во второй раз за месяц
19 октября 2022, 13:22
«Крылья Советов» постараются обыграть «Зенит» во второй раз за месяц
После трех туров группового этапа национального кубка «Крылья Советов» занимают второе место в группе B. Футбол в Самаре
342
"Крылья Советов" встретятся с болельщиками после матча с "Сочи"
16 октября 2022, 11:43
"Крылья Советов" встретятся с болельщиками после матча с "Сочи"
В рамках мероприятия можно будет пообщаться с игроками и тренерским штабом, сфотографироваться и получить автограф. Футбол в Самаре
662
Следующий матч команда проведёт дома против ЦСКА.
15 октября 2022, 17:35
3:1 – поражение молодежки «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»
Следующий матч команда проведёт дома против ЦСКА. Футбол в Самаре
965
В центре внимания
В четверг губернатор Дмитрий Азаров провел рабочий день в Сергиевском районе.
20 октября 2022  21:17
Дмитрий Азаров проинспектировал объекты социальной инфраструктуры Сергиевского района
176
Владимир Путин отметил многолетний вклад поколений заводчан в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России.
20 октября 2022  17:43
Президент России Владимир Путин поздравил со 110-летием самарский коллектив ОДК-Кузнецов
219
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
20 октября 2022  11:53
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента
320
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
20 октября 2022  10:14
Дом Маштакова в Самаре получит новое рождение
460
Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий.
19 октября 2022  20:16
Дмитрий Азаров победителям конкурса управленцев «Лидеры России»: «Президент для всех нас является примером»
560
Весь список