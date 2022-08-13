"Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с"Локомотивом" - 1:1

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"Крылья Советов" в Москве встречались с "Локомотивом".

На 7 минуте встречи после навеса Артема Соколова Максим Глушенков головой пробил по воротам, и мяч попал в руку Наяиру Тикнизяну. С помощью VAR главный арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти. С одиннадцатиметровой отметки Максим Глушенков пробил в нижний угол, но Даниил Худяков достал мяч.

На 17 минуте встречи Александр Солдатенков в подкате останавливал выход один на один Изидора, арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны самарца и назначил второй в матче пенальти. Изидор пробил несильно и почти по центру ворот, Иван Ломаев спокойно забрал мяч. В итоге команды на перерыв ушли при счете – 0:0.

На 68 минуте встречи на передачу Артема Соколова откликнулся Максим Глушенков, который в касание слета отправил мяч в сетку – 0:1.

На последних минутах встречи после просмотра VAR арбитр определил нарушение правил со стороны вышедшего на замену Владимира Хубулова и назначил третий в матче пенальти, который реализовал уже в компенсированное время Антон Миранчук – 1:1.

В следующем, 6 туре, Мир РПЛ "Крылья Советов" принимают на "Солидарность Самара Арене" воронежский "Факел". Игра состоится в пятницу, 19 августа, в 20:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"