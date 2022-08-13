Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем, 6 туре, Мир РПЛ "Крылья Советов" принимают на "Солидарность Самара Арене" воронежский "Факел".
"Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с"Локомотивом" - 1:1
Отмечается, что 91-летняя актриса получила травму голов.
Актриса Людмила Хитяева попала в больницу
Как рассказали организаторы фестиваля, на пляже будет частично закопана 10-метровая имитация скелета воображаемого волжского ящера – волгозавра.
На самарском пляже самарцы примут участие в раскопках волжского ящера на "ВолгаФесте-2022"
Маленькие гости будут возводить город на ките на самом фестивале.
На ВолгаФесте появится Чудо-юдо рыба-кит
Трое погибли, два человека госпитализированы.
Подробности смертельного ДТП в Большеглушицком районе
"Возможно, Салман потеряет один глаз".
Писатель Салман Рушди подключен к аппарату ИВЛ после нападения
В процессе выяснения отношений незнакомец похитил телефон у своего оппонента и сдал его в ломбард.
Тольяттинец лишился телефона во время потасовки с незнакомым молодым человеком в подъезде
Не стоит паниковать.
Финансист: как вернуть «съеденные» банкоматом деньги
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.28
EUR 62.54
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
На стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с"Локомотивом" - 1:1

13 августа 2022 18:19
75
В следующем, 6 туре, Мир РПЛ "Крылья Советов" принимают на "Солидарность Самара Арене" воронежский "Факел".

"Крылья Советов" в Москве встречались с "Локомотивом".

На 7 минуте встречи после навеса Артема Соколова Максим Глушенков головой пробил по воротам, и мяч попал в руку Наяиру Тикнизяну. С помощью VAR главный арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти. С одиннадцатиметровой отметки Максим Глушенков пробил в нижний угол, но Даниил Худяков достал мяч.

На 17 минуте встречи Александр Солдатенков в подкате останавливал выход один на один Изидора, арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны самарца и назначил второй в матче пенальти. Изидор пробил несильно и почти по центру ворот, Иван Ломаев спокойно забрал мяч. В итоге команды на перерыв ушли при счете – 0:0.

На 68 минуте встречи на передачу Артема Соколова откликнулся Максим Глушенков, который в касание слета отправил мяч в сетку – 0:1.

На последних минутах встречи после просмотра VAR арбитр определил нарушение правил со стороны вышедшего на замену Владимира Хубулова и назначил третий в матче пенальти, который реализовал уже в компенсированное время Антон Миранчук – 1:1.

В следующем, 6 туре, Мир РПЛ "Крылья Советов" принимают на "Солидарность Самара Арене" воронежский "Факел". Игра состоится в пятницу, 19 августа, в 20:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
1184
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
447
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
431
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
937
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
411
Весь список