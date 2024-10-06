"Крылья Советов" в Москве с минимальным счетом уступили "Локомотиву" 0:1

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В 11-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Москве на "РЖД Арене" встречались с "Локомотивом".

Несмотря на преимущество самарцев по голевым моментам и ударам по воротам единственный мяч в матче забили железнодорожники на 75 минуте встречи, отличился Тимур Сулейманов – 1:0.

На 35 минуте из-за полученного повреждения Гленн Бейл был заменен.

В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с "Оренбургом". Игра 12-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 20 октября, в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"