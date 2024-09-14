Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем матче «Крылья Советов» в Москве встречаются со «Спартаком».
«Крылья Советов» в Казани обыграли «Рубин» - 2:0
И где жители региона могут пройти специальные курсы.
Сергей Скворок рассказывает что такое первая помощь, при каких ситуациях она оказывается
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С.
15 сентября в регионе местами кратковременный дождь, до +26°С
К участию допускаются команды, состоящие из 2 человек - членов одной семьи или родственников.
Самарцев приглашают на семейные соревнования по шахматам
В число лучших спортсменов страны вошли представители сборной команды Самарской области:
В Краснодарском крае завершилось первенство России по айкидо
В июне на встрече с юными спортсменами и их тренерами глава региона предложил проводить тренировки на главном спортобъекте области.
По решению Вячеслава Федорищева юные футболисты областной спортшколы тренировались на «Солидарность Самара Арене»
В Самаре при строительстве станции метро «Театральная» пройдено более половины пути
В Самаре при строительстве станции метро «Театральная» пройдено более половины пути
Вячеслав Федорищев поздравил Чапаевск со 113-летием
Вячеслав Федорищев поздравил Чапаевск со 113-летием
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья Советов» в Казани обыграли «Рубин» - 2:0

14 сентября 2024 16:29
117
В следующем матче «Крылья Советов» в Москве встречаются со «Спартаком».

В восьмом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» в Казани встречались с «Рубином».

На 36 минуте встречи Рустамжон Ашурматов сфолил на Иване Олейникове в своей штрафной площади и главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти, который уверенно реализовал Бенхамин Гарре – 0:1.

На 42 минуте встречи после навеса со штрафного в исполнении Бенхамина Гарре голкипер хозяев поля Евгений Ставер выбил мяч на Ивана Олейникова, который слета переправил мяч в ворота – 0:2.

В следующем матче «Крылья Советов» в Москве встречаются со «Спартаком». Игра 4 тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в четверг, 19 сентября, в 21:45, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола». В 2022 году перешел в ЦСКА.
13 сентября 2024, 17:35
24-летний полузащитник Виктор Мендес – в «Крыльях Советов»
Выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола». В 2022 году перешел в ЦСКА. Футбол в Самаре
491
Контрольный матч.
08 сентября 2024, 19:37
«Крылья Советов» – «Акрон» – 2:2
Контрольный матч. Футбол в Самаре
1115
7 сентября в ССК «Дворец спорта им. Высоцкого» состоялся Кубок КВН Самарской области. Высшая лига.
08 сентября 2024, 15:55
Сергей Корниленко выступил в роли члена жюри Кубка КВН Самарской области
7 сентября в ССК «Дворец спорта им. Высоцкого» состоялся Кубок КВН Самарской области. Высшая лига. Футбол в Самаре
814
В центре внимания
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
183
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
591
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
13 сентября 2024  13:33
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
1067
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
13 сентября 2024  13:26
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
508
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
13 сентября 2024  12:49
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
1381
Весь список