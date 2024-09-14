«Крылья Советов» в Казани обыграли «Рубин» - 2:0

117

В восьмом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» в Казани встречались с «Рубином».

На 36 минуте встречи Рустамжон Ашурматов сфолил на Иване Олейникове в своей штрафной площади и главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти, который уверенно реализовал Бенхамин Гарре – 0:1.

На 42 минуте встречи после навеса со штрафного в исполнении Бенхамина Гарре голкипер хозяев поля Евгений Ставер выбил мяч на Ивана Олейникова, который слета переправил мяч в ворота – 0:2.

В следующем матче «Крылья Советов» в Москве встречаются со «Спартаком». Игра 4 тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в четверг, 19 сентября, в 21:45, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"