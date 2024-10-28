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В 13-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали лидера чемпионата "Краснодар".

Счет в матче был открыт на 42 минуте встречи. Джон Кордоба дальним ударом по невероятной траектории отправил мяч в сетку ворот самарцев – 0:1.

На 49 минуте подачу с углового головой замкнул Диего Коста – 0:2.

На 89 минуте встречи Томас Галдамес сократил разрыв в счете – 1:2.

В следующем своем гостевом матче "Крылья Советов" встретятся с "Акроном" на "Солидарность Самара Арене". Игра 14 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 3 ноября, в 14:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"