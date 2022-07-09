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Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». Три тайма по 40 минут.
«Крылья Советов» разгромили «Урал» в последнем контрольном матче
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«Крылья Советов» разгромили «Урал» в последнем контрольном матче

9 июля 2022 17:45
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Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». Три тайма по 40 минут.

Контрольный матч.

«Урал» – «Крылья Советов» – 3:0 (0:0, 2:0)

Голы: 14 Коваленко, 63'; 9 Пиняев, 65'; 6 Якуба, 114'.

«Крылья Советов»: 1 Ломаев (39 Фролов, 80'), 5 Горшков (29 Никитенков, 80'), 95 Гапонов (72 Тепляков, 80'), 4 Солдатенков (21 Иванисеня, 80') (4 Солдатенков, 90'), 23 Бейл (5 Горшков, 97') (9 Пиняев, 108'), 21 Иванисеня (6 Якуба, 40') , 14 Коваленко (8 Витюгов, 80'), 11 Ежов (13 Липовой, 80'), 9 Пиняев (35 Великородный, 77'), 19 Цыпченко (27 Хлусов, 80'), 15 Глушенков (77 Соколов, 61').

Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». Три тайма по 40 минут, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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