"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 1:3

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В 27-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московское "Динамо".

Гости открыли счет на 2 минуте встречи с передачи Ярослав Гладышев отличился Нгамалё – 0:1.

На 31 минуте встречи после передачи Иван Олейникова на Ивана Сергеева, Дмитрий Скопинцев срезал мяч в свои ворота – 1:1.

На первой минуте второго тайма после просмотра VAR Хорхе Карраскаль за удар по лицу Сергея Бабакина был удален с поля. Но оставшись в меньшинстве гости смогли забить, на 55 минуте дальним ударом отличился Ярослав Гладышев – 1:2.

На 81 минуте встречи динамовцы вдвоём убежали на ворота самарцев, Ярослав Гладышев отправил мяч в ворота, но арбитры зафиксировали положения вне игры. Но вмешался VAR и гол был засчитан – 1:3.

В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с "Пари Нижний Новгород". Матч 28-го тура Мир РПЛ состоится в понедельник, 12 мая, в 20:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"