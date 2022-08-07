"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 0:2

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В четвертом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московское "Динамо".

Счет в игре открыли гости со стандартного положения – подачу Луки Гагнидзе с углового замкнул, переправив мяч в сетку ворот, Роберто Фернандес.

Самарцы после пропущенного мяча завладели инициативой, нанесли 11 ударов по воротам против 3 ударов "Динамо", но на перерыв команды ушли при прежнем счете – 0:1.

Во втором тайме самарцы продолжили атаковать, но забили опять гости, с передачи Николы Моро отличился Вячеслав Грулев – 0:2.

На 83 минуте встречи после углового в исполнении Максима Глушенкова Максим Витюгов переправил мяч в ворота "Динамо", но главный арбитр матча Виталий Мешков после просмотра VAR отменил взятие ворот, усмотрев игру рукой со стороны самарского полузащитника.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Москве против "Локомотива". Игра 5 тура состоится в субботу, 13 августа, в 16:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"