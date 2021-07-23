«Крылья Советов»: подписаны контракты с тремя молодыми, талантливыми российскими футболистами

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Губернатор Дмитрий Азаров объявил о важных для болельщиков «Крыльев Советов» подписаниях. Глава региона в своем инстаграм-аккаунте представил новичков клуба – молодых, талантливых российских футболистов.

Самарской командой достигнуты соглашения о переходе в стан волжан Даниила Пруцева, Максима Глушенкова и 16-летнего Сергея Пиняева.

«Пожалуй, это самый талантливый молодой футболист России», – сказал про Пиняева Дмитрий Азаров. Несмотря на молодость, Сергей успел пройти стажировку в известной английской команде «Манчестер Юнайтед».

Глава региона, обращаясь к болельщикам, пожелал новичкам успехов в клубе: «Надеюсь, они помогут «Крыльям» добиться прекрасных результатов. А мы будем болеть за наш клуб при любых условиях»!

Дмитрий Азаров напомнил, что сегодня было принято решение об ограничении количества болельщиков на воскресном поединке «Крыльев Советов» с «Ахматом». На игру пустят не более 500 человек. Однако эти болельщики, выразил надежду губернатор, поддержат самарский клуб за всех.

Глава региона назвал решение об ограничениях «тяжелым». Однако оно было принято практически всеми клубами Премьер-Лиги и обусловлено не просто требованием Роспотребнадзора, а сложившейся ситуацией.

«Коронавирусная инфекция, к сожалению, вновь наступает, третья волна создает дополнительную опасность, мы фиксируем рост заболевших каждый день. В первую очередь мы должны подумать о здоровье болельщиков и о здоровье друг друга. Давайте вместе сделаем все, чтобы на следующий матч со «Спартаком» квота по количеству болельщиков была значительно увеличена. Прививки, QR-коды и COVID-free сектора – все в наших руках», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба облправительства