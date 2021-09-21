"Крылья Советов" отправились в Ногинск на матч Кубка России

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Футболисты "Крыльев Советов" на клубной базе и провели тренировку перед матчем 2-го тура Группы 9 Бетсити Кубка России против "Знамени".

Перед занятием Игорь Осинькин вручил награду лучшему игроку августа от партнера клуба NAO. По мнению болельщиков, им стал Иван Сергеев.

Сама тренировка длилась около полутора часов, в ней принимали участие все игроки.

Затем команда отправилась в аэропорт, откуда вылетела в Москву.

Игра Кубка России "Знамя" – "Крылья Советов" пройдет 22 сентября в Ногинске. Прямая трансляция встречи будет доступна на канале "Телеспорт".

Фото: ФК "КС"