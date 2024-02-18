«Крылья Советов» начали третий сбор

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев» приступили к тренировкам на заключительном сборе перед возобновлением чемпионата. Этот сбор начнут 28 футболистов.
Аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре присоединится к команде позже.
Программа тренировок запланирована до 28 февраля.
В рамках третьего сбора у нашей команды пройдет три контрольных матча. В понедельник, 19 февраля, состоится две игры с московским «Динамо» начало матчей в 12:00 и 18:00 по самарскому времени.
Заключительный поединок на сборе пройдет 25 февраля. Соперник – подмосковные «Химки».
На игру в Ростове-на-Дону наша команда отправится сразу после завершения турецких сборов, сообщает пресс-служба ФК "КС".