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В понедельник, 19 февраля, состоится две игры с московским «Динамо» начало матчей в 12:00 и 18:00 по самарскому времени.
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«Крылья Советов» начали третий сбор

18 февраля 2024 20:44
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В понедельник, 19 февраля, состоится две игры с московским «Динамо» начало матчей в 12:00 и 18:00 по самарскому времени.

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев» приступили к тренировкам на заключительном сборе перед возобновлением чемпионата. Этот сбор начнут 28 футболистов.

Аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре присоединится к команде позже.

Программа тренировок запланирована до 28 февраля.

В рамках третьего сбора у нашей команды пройдет три контрольных матча. В понедельник, 19 февраля, состоится две игры с московским «Динамо» начало матчей в 12:00 и 18:00 по самарскому времени.

Заключительный поединок на сборе пройдет 25 февраля. Соперник – подмосковные «Химки».

На игру в Ростове-на-Дону наша команда отправится сразу после завершения турецких сборов, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Изображение от Freepik

Теги: Крылья Советов Самара

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