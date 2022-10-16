«Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» победили «Сочи» - 2:0

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В 13 туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимали «Сочи».

Счет в матче самарцы открыли на 24 минуте встречи. Максим Глушенков продвинулся с мячом со своей половины поля и сделал отличную передачу в штрафную площадь на Александра Чирковича, который отправил мяч в ворота Сослана Джанаева – 1:0.

На последней минуте первого тайма Сергей Пиняев отнял мяч на своей половине поля, дошел до штрафной и дальним ударом поразил ворота сочинцев – 2:0.

В следующем матче «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге в рамках четвертого тура группового этапа Фонбет Кубка России встречаются с «Зенитом». Игра состоится в четверг, 20 октября, в 21:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"