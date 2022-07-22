"Крылья Советов" крупно проиграли "Зениту" в Санкт-Петербурге - 0:3

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Во втором туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" встречались с "Зенитом".

На игру футболисты и "Крыльев", и "Зенита" вышли в специальных майках в поддержку Сергея Пиняева.

На 5 минуте встречи за попадание мяча в руку Александру Коваленко был назначен пенальти. Удар с одиннадцатиметрового в исполнении Андрея Мостового голкипер самарцев парировал, но нападающий сам успел первым на добивании и отправил мяч в сетку – 1:0.

На 12 минуте встречи за фол Дениса Якубы на Малкоме арбитр назначил второй пенальти в ворота самарцев, который реализовал Далер Кузяев – 2:0.

На 31 минуте встречи Андрей Мостовой оформил дубль и установил окончательный счет – 3:0.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Торпедо". Игра состоится в воскресенье, 31 июля, в 18:30, сообщает ФК "КС".

Фото: ФК "КС"