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Команда ветеранов «Крыльев Советов» 40+ стала чемпионом соревнований Приволжья, которые проходили в Сызрани.

В финальной части этого турнира наша команда встретилась с тремя соперниками.

«Крылья» под руководством Валерьяна Панфилова, Александра Волоткевича и Сергея Марушко победили команду из Чебоксар и Заречного, а с коллективом из Саратова была зафиксирована нулевая ничья.

Этот успех позволил ветеранам «Крыльев» выйти в финальную часть первенства России, который пройдет осенью этого года, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"