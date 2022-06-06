Команда ветеранов «Крыльев Советов» 40+ стала чемпионом соревнований Приволжья, которые проходили в Сызрани.
В финальной части этого турнира наша команда встретилась с тремя соперниками.
«Крылья» под руководством Валерьяна Панфилова, Александра Волоткевича и Сергея Марушко победили команду из Чебоксар и Заречного, а с коллективом из Саратова была зафиксирована нулевая ничья.
Этот успех позволил ветеранам «Крыльев» выйти в финальную часть первенства России, который пройдет осенью этого года, сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"