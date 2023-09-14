Иван Ломаев и талисман «Крыльев» Крыс Лютик пригласили самарцев на игру с «Сочи»

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На Набережной Самары прошла акция в преддверии матча 9 тура МИР РПЛ, который пройдет 23 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арене». Начало матча в 15:00 по самарскому времени.

Голкипер нашей команды Иван Ломаев и талисман «Крыльев Советов» Крыс Лютик прогулялись по Набережной, где пообщались с жителями Самары, пригласили на домашний матч с «Сочи», подарили фото на память и много положительных эмоций.

"Было приятно увидеться с болельщиками на нашей красивой набережной! Нам очень нужна поддержка в домашних матчах, это придает нам сил. Очень надеюсь на ближайших домашних матчах увидеть полные трибуны. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы брать максимальное количество очков во всех играх. Пользуясь случаем приглашаю всех на матч и на встречу с командой, которая будет после него", – отметил Иван Ломаев, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"