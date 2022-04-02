Игорь Осинькин: "Мы пропустили быстрый гол. Он спутал наши карты"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против "Уфы" (1:2).

– Мы пропустили быстрый гол. Он спутал наши карты. Наши тактические задумки. В общем-то, дальше матч проходил по определенному сценарию. Соперник закрылся, ему было удобно играть в такой футбол. Мы как могли пытались найти проблемы в обороне соперника. Во втором тайме мы больше их нащупали. Но все-таки недостаточно. К сожалению, концовка... У нас слишком много "веселых" эпизодов бывает в концовках. Как в одну, так и в другую сторону. Лучше бы, конечно, чтобы все было стабильно. В концовке мы опять не досмотрели.

– За сколько до матча стало ясно, что не будет играть Барач? И была ли возможна замена Божина на Гапонова?

– Барач ни одной тренировке на неделе не провел. У нас не было по нему вопросов. Божин – левоногий футболист, прошел с нами уже 1,5 года, знает все требования. Отсюда выбор был в его пользу. Он сыграл достаточно уверенно.

– Во втором тайме у "Крыльев" было намного больше конкретики в игре. Что сказали в перерыве? Это больше эмоциональный фактор или что-то меняли тактически?

– Эмоциональный фактор был. Но мы проиграли много подборов. Пропустили со стандарта. В тактическом плане тоже кое-что подправили. Но незначительно. Я считаю, что замены усилили игру. Те, кто вышел на поле, сегодня хорошо себя показали.

– Выход Коваленко на поле – это вклад в следующую игру? Бейл пропустит матч в "Ростове", Костанцу придется двигать на фланг?

– Мы еще подумаем, у нас есть на это время. Четыре дня до игры, мы решим, как нам восполнить потерю Бейла. Когда идет тройник – за 8 дней 3 матча. Мы будем делать в любом случае определенную ротацию. Посмотрим.

Фото: ФК "КС"