Голкипер "Крыльев Советов"Иван Ломаев: Поражение от "Зенита" – самое обидное в чемпионате

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Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев поделился эмоциями после матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против "Зенита" (1:2).

– Сложная игра получилась с "Зенитом", казалось, что все-таки получится удержать ничью. Почему пропустили по итогу и игра сложилась не в нашу пользу?

– Мне кажется, самое обидное поражение в чемпионате на данный момент. Команда билась. По самоотдаче ни к кому у тренерского штаба сегодня нет вопросов. Старались. Где-то везения, где-то мастерства не хватило. По поводу пенальти, мне кажется, что это супер-спорное решение. Он даже не пошел VAR смотреть. Мы после матча с командой посмотрели повторы. Ну такое… Не 100%-е, мягко говоря, решение. А нам не хватило завершения в стадии атаки.

– В чем "Зенит" все-таки сегодня превзошел "Крылья"?

– У них было больше давления на ворота, больше ударов, подач. За счет этого им удалось добиться положительного результата.

– Что можешь сказать по пенальти. Были ли какие-то шансы его отбить?

– Мы все пенальти всегда разбираем. До этого Сутормин бил в тот угол, куда я упал, в матче с "Локомотивом". Остальные все в противоположные. Не могу это разбирать. Если бы я отбил, а так не могу ничего сказать по этому поводу.

– Несмотря на то, что у "Зенита" было преимущество, "Крылья" забили первыми. Было ощущение, что команда может сегодня даже победить? Или в какой-то момент игра переломилась?

– Мы каждый матч выходим, неважно с кем мы играем, играть на победу. Выходим играть в свой футбол. То есть не закрываться, не сидеть на своей половине, стараться комбинировать. Что мы и делали. А касательно того, что мы забили гол, то мы рассчитывали, что у нас будут быстрые атаки, где мы сможем реализовать свои моменты. Но, к сожалению, "Зенит" смог забить в конце первого и второго таймов.

Фото: ФК "КС"