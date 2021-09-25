Я нашел ошибку
Главные новости:
Иван Ломаев поделился эмоциями после матча с "Зенитом".
Голкипер "Крыльев Советов"Иван Ломаев: Поражение от "Зенита" – самое обидное в чемпионате
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Зенита".
Игорь Осинькин: Обидно, что не смогли увезти из Санкт-Петербурга очки
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Москве против "Динамо".
"Крылья" проиграли "Зениту" - 1:2
В целом по городу более 98% зданий социальной сферы получают теплоресурс.
 77,3% жилых домов Самары подключены к теплоисточникам
По предварительным данным, 48-летний нападавший нанес несколько ранений двум гражданам.
В Москве мужчина в женском платье напал с топором на покупателей "Магнита"
Береговая охрана Турции сообщила, что погибших или пострадавших нет.
Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в субботу в проливе Босфор
Основными целями фестиваля являются создание условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства.
«Театральное Приволжье»: Самарские театральные коллективы поборются за звание лучшего школьного и студенческого театров ПФО
В Самаре заболели 248 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.01
0.29
EUR 85.68
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» пройдет в Самарской области в необычном формате
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Голкипер "Крыльев Советов"Иван Ломаев: Поражение от "Зенита" – самое обидное в чемпионате

25 сентября 2021 22:13
106
Иван Ломаев поделился эмоциями после матча с "Зенитом".

Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев поделился эмоциями после матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против "Зенита" (1:2).

– Сложная игра получилась с "Зенитом", казалось, что все-таки получится удержать ничью. Почему пропустили по итогу и игра сложилась не в нашу пользу?

– Мне кажется, самое обидное поражение в чемпионате на данный момент. Команда билась. По самоотдаче ни к кому у тренерского штаба сегодня нет вопросов. Старались. Где-то везения, где-то мастерства не хватило. По поводу пенальти, мне кажется, что это супер-спорное решение. Он даже не пошел VAR смотреть. Мы после матча с командой посмотрели повторы. Ну такое… Не 100%-е, мягко говоря, решение. А нам не хватило завершения в стадии атаки.

– В чем "Зенит" все-таки сегодня превзошел "Крылья"?

– У них было больше давления на ворота, больше ударов, подач. За счет этого им удалось добиться положительного результата.

– Что можешь сказать по пенальти. Были ли какие-то шансы его отбить?

– Мы все пенальти всегда разбираем. До этого Сутормин бил в тот угол, куда я упал, в матче с "Локомотивом". Остальные все в противоположные. Не могу это разбирать. Если бы я отбил, а так не могу ничего сказать по этому поводу.

– Несмотря на то, что у "Зенита" было преимущество, "Крылья" забили первыми. Было ощущение, что команда может сегодня даже победить? Или в какой-то момент игра переломилась?

– Мы каждый матч выходим, неважно с кем мы играем, играть на победу. Выходим играть в свой футбол. То есть не закрываться, не сидеть на своей половине, стараться комбинировать. Что мы и делали. А касательно того, что мы забили гол, то мы рассчитывали, что у нас будут быстрые атаки, где мы сможем реализовать свои моменты. Но, к сожалению, "Зенит" смог забить в конце первого и второго таймов.

 

Фото:   ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
25 сентября 2021  14:09
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
371
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
25 сентября 2021  13:04
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
408
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
24 сентября 2021  13:41
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
619
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
24 сентября 2021  12:26
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
667
Дмитрий Азаров представил приоритетные проекты, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.
23 сентября 2021  19:04
Дмитрий Азаров представил важнейшие проекты социально-экономического развития региона на совещании с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым
1698
Весь список