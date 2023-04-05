Гленн Бейл срезал мяч в свои ворота: "Крылья Советов" в Москве встречались с ЦСКА - 0:1

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В ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в Москве встречались с ЦСКА. После матча в Самаре завершившегося в ничью – 2:2, обеим командам была нужна победа.

Исход противостояния решил один гол на 93 минуте встречи. После передачи в штрафную Гленн Бейл срезал мяч в свои ворота.

Теперь самарцы продолжат выступление в Кубке России в нижней сетке. В Пути регионов "Крылья Советов" встретятся в гостях или с тольяттинским "Акроном", или победителем пары "Краснодар" – "Ростов", которые сыграют свой матч завтра. Соперника определит жеребьевка. На этом этапе победитель определяется одним матчем, который запланирован на 18-20 апреля.

Полученное в матче Романом Евгеньевым предупреждение стало для него вторым на стадии плей-офф и защитник пропустит следующий матч самарцев в Кубке России.

В следующем матче "Крылья" в гостях встречаются с "Сочи", матч 22 тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 9 апреля, в 15:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"