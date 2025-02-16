Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может уйти из клуба

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Как пишут СМИ, он уйдет из клуба на следующей неделе.

Такое решение примет совет директоров «Крыльев Советов». Его примут в «ближайшие дни». Одновременно в правительстве Самарской области сообщили, что Вадим Андреев продолжает работать в команде.

По словам властей, он занимается «стратегическими задачами по оптимизации работы клуба», пишет «Матч ТВ».

Ранее мы писали, что на пост Андреева претендует коммерческий директор ФНЛ (12+) Роберт Тер-Абрамян. Ранее он трудился в ХК «Хумо», столичном «Спартаке» и омском «Авангарде».

Однако в самой лиге информацию об увольнении специалиста опровергли и заявили, что он работает в штатном режиме, пишет МК.