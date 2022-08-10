Футбольный фестиваль для девочек пройдет в Самаре

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Всероссийский футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето» проводится с 1 июня по 28 августа в 22 городах страны. Он организован РФС в партнерстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ. Фестиваль создан, чтобы популяризировать футбол среди девочек и привлечь новых футболисток в академии.

В Самаре фестиваль состоится 14 августа по адресу: улица Строителей, 1 (Стадион "Металлург").

Фестиваль может посетить любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет — подготовка не имеет значения, а участие бесплатное. Программа подойдет как девочкам, которые уже занимаются в спортивной секции, так и тем, кто еще никогда не играл в футбол. Для одних – это возможность получить игровую практику без давления и ориентации на результат. Для других – знакомство с футболом и проба своих сил в атмосфере праздника и комфортной обстановке.

В программе фестиваля – дружеские турниры, тренировки, мастер-классы, автограф-сессии. Программа разработана таким образом, чтобы развивать не только футбольные навыки, но и лидерство, креативность, умение работать в команде, смелость, упорство, скорость принятия решений в стрессовой ситуации и другие качества, важные в игре с мячом. Все участницы получат памятные награды.

В фестивале «Мы в игре. Лето в Самаре» примут участие профессиональные футболистки и тренеры футбольного клуба «Крылья Советов». У девочек будет возможность познакомиться и пройти мастер-классы и совместные тренировки со звездами.

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова отмечает: «Зачастую бывает так, что, когда родители выбирают вид спорта для девочки, футбол даже не рассматривается. Вместе с клубами РПЛ, Суперлиги, ФНЛ и региональными федерациями мы меняем общее отношение к женскому футболу. Мы хотим, чтобы как можно больше девочек с помощью тренировок развивали в себе все навыки, которые будут им полезны во взрослой жизни».

Для участия в фестивале достаточно зарегистрироваться на сайте и прийти на тренировку.

GirlPower — организационный партнер фестиваля, первая и крупнейшая в России женская футбольная школа GirlPower FC и футбольная академия для девочек GirlPowerKids. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте.