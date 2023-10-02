Футболисты «Крыльев Советов» Горшков, Евгеньев и Солдатенков вызваны в сборную России

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Футболисты «Крыльев Советов» Юрий Горшков, Роман Евгеньев и Александр Солдатенков получили вызов в сборную России.

УТС национальной команды пройдет с 9 по 16 октября в Новогорске.

У россиян запланировано два товарищеских матча. Со сборной Камеруна сыграют 12 октября в Москве в 20:00 на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. 16 октября в Турции на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex в курортной Анталье Россия сыграет с Кенией.

Для Юрия Горшкова это первый вызов в главную сборную, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: ru.freepik.com