Футболисты «Акрона» сыграли нулевую ничью с тульским «Арсеналом»

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Родные стены не помогли тольяттинскому «Акрону» победить в домашнем матче 19-го тура Первой лиги, в котором его соперником выступил тульский «Арсенал».

Туляки после первого круга идут вровень с «Рубином» в зоне стыковых матчей, а до первых двух мест их отделяют всего четыре очка.

В матче первого круга «Акрон» и «Арсенал» сыграли 1:1. В ответной игре на табло также была зафиксирована ничья.

Только в отличие от матча первого круга ни в основное, ни в добавленное время голов зрители не увидели — ни одна команда так и не смогла открыть счет – 0:0.

« Тяжелый, энергозатратный матч, но я думаю, что ничья — справедливая. Ни одна из команд не была лучше другой, так, чтобы про нее можно было сказать, что она переиграла соперника. Моменты создавали и мы, и оппонент. Конечно, энергию и эмоции у нас отнял кубковый матч, который мы сыграли за три дня до этого. Но если ты хочешь, участвовать в двух этих турнирах, — ты должен уметь выживать в этих матчах», — подвел итоги главный тренер ФК «Акрон» Евгений Калешин.

Тольяттинская команда с 21-им очком в активе, после сыгранных матчей сменила 12-ое место в турнирной таблице Первой лиги на 13-ое.

В рамках 20—го тура тольяттинцы примут «СКА-Хабаровск», после чего уйдут на «зимний» перерыв, пишет Обозрение.