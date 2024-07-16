20 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между командами «Крылья Советов» и «Зенит»

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20 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет первый матч МИР РПЛ сезона 2024/2025 между командами «Крылья Советов» и «Зенит».

Напоминаем, что на все игры МИР РПЛ необходима карта болельщика, в том числе детям.

Оформить ее можно на госуслугах или посетив МФЦ.

Обращаем внимание любителей футбола, что в дни матчей на стадионе «Солидарность Самара Арена» работает мобильный пункт МФЦ около 3 гейта.

Режим работы пункта 20 июля с 14:30 до 19:30.

Для оформления карты болельщика вам необходимо иметь с собой паспорт.