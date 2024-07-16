Я нашел ошибку
Главные новости:
Экс-поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО
Экс-поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО
87% родителей планируют образовательные активности для детей на лето
87% родителей планируют образовательные активности для детей на лето
В самарском парке Молодежный идет 3 этап благоустройства
В самарском парке Молодежный идет 3 этап благоустройства
20 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между командами «Крылья Советов» и «Зенит»
20 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между командами «Крылья Советов» и «Зенит»
изменение климата вызвало увеличение продолжительности дня
Изменение климата вызвало увеличение продолжительности дня
В Самарской области «Гаражная амнистия» набирает обороты
В Самарской области «Гаражная амнистия» набирает обороты
В Шигонском районе Lada Priora съехала в кювет, понадобилась работа спасателей
В Шигонском районе Lada Priora съехала в кювет, понадобилась работа спасателей
В Госдуме намерены привлечь малый и средний бизнес к развитию туризма в РФ
В Госдуме намерены привлечь малый и средний бизнес к развитию туризма в РФ
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.81
0.07
EUR 95.78
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

20 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между командами «Крылья Советов» и «Зенит»

16 июля 2024 11:17
76
20 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между командами «Крылья Советов» и «Зенит»

20 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет первый матч МИР РПЛ сезона 2024/2025 между командами «Крылья Советов» и «Зенит».

Напоминаем, что на все игры МИР РПЛ необходима карта болельщика, в том числе детям. 
Оформить ее можно на госуслугах или посетив МФЦ.
Обращаем внимание любителей футбола, что в дни матчей на стадионе «Солидарность Самара Арена» работает мобильный пункт МФЦ около 3 гейта. 

Режим работы пункта 20 июля с 14:30 до 19:30.

Для оформления карты болельщика вам необходимо иметь с собой паспорт.

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что клуб готов отпустить Писарского
14 июля 2024, 13:56
Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что клуб готов отпустить Писарского
28-летний Писарский в сезоне-2023/24 провел 29 матчей в РПЛ и забил 3 гола. Футбол в Самаре
580
В сезоне 2024/2025 Самарскую область в премьер-лиге будут представлять две команды: ПФК "Крылья Советов" Самара и ФК "Акрон".
10 июля 2024, 12:07
В сезоне 2024/2025 Самарскую область в премьер-лиге будут представлять две команды: ПФК "Крылья Советов" Самара и ФК "Акрон"
Домашние матчи клубы будут проводить на  стадионе "Солидарность Самара Арена" . Спорт
600
Футболистки «Крыльев Советов» вышли в четвертьфинал Кубка России
06 июля 2024, 13:49
Футболистки «Крыльев Советов» вышли в четвертьфинал Кубка России
В четвертьфинале турнира «Крыльям Советов» будет противостоять победитель пары «Спартак» — ЦСКА, который определится 6 июля. Спорт
844
В центре внимания
В Самарской области завершился Всероссийский фестиваль Volga IT Camp
16 июля 2024  11:45
В Самарской области завершился Всероссийский фестиваль Volga IT Camp
21
В самарском парке Молодежный идет 3 этап благоустройства
16 июля 2024  11:20
В самарском парке Молодежный идет 3 этап благоустройства
33
Заключительная часть заседания была посвящена анализу поступивших обращений граждан и обсуждению решений по ним.
15 июля 2024  20:12
Контроль организации пляжей, предварительные итоги ЕГЭ, меры по безнадзорным животным обсудили на заседании областного Правительства
481
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
15 июля 2024  14:03
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
373
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
14 июля 2024  09:53
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
1553
Весь список