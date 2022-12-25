Зимой на мопеде: в Сызрани ночью в ДТП пострадали два подростка 

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24 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 775 нарушений ПДД РФ, в том числе за нарушение правил перевозки детей - 20 и за нарушение правил применения ремней безопасности - 111.

Одно из ДТП произошло в 03.50 в Сызрани. 16-летний водитель без прав, управляя мопедом «Альфа», в застегнутом мотошлеме, двигаясь по улице Локомобильная, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего врезался в автомобиль «Nissan», который двигался в попутном направлении.

От столкновения 17-летний пассажир мопеда, передвигавшийся без мотошлема, попал под автомобиль «УАЗ», который двигался во встречном направлениио.

В результате ДТП несовершеннолетние водитель и пассажир с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО