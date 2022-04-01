Жительница Самарской области получила компенсацию за причинения вреда ее здоровью в результате ДТП.

Благодаря судебным приставам жительница Богатовского района Самарской области получила компенсацию за причинения вреда ее здоровью в результате ДТП.
Жительница 63 региона стала жертвой ДТП. В результате происшествия ее здоровье пошатнулось. Суд обязал виновника аварии выплатить женщине 90 тысяч рублей. Исполнительный
документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Борского и Богатовского районов.
В рамках исполнительного производства мужчину предупредили о мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения решения суда. Однако
полученную информацию мужчина проигнорировал и задолженность не погасил. Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского
сбора в размере 6 тысяч рублей.
Примененные меры побудили мужчину погасить задолженность. Моральный вред был компенсирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.