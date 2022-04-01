Жительница Самарской области получила компенсацию за причинения вреда ее здоровью в результате ДТП.

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Благодаря судебным приставам жительница Богатовского района Самарской области получила компенсацию за причинения вреда ее здоровью в результате ДТП.

Жительница 63 региона стала жертвой ДТП. В результате происшествия ее здоровье пошатнулось. Суд обязал виновника аварии выплатить женщине 90 тысяч рублей. Исполнительный

документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Борского и Богатовского районов.

В рамках исполнительного производства мужчину предупредили о мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения решения суда. Однако

полученную информацию мужчина проигнорировал и задолженность не погасил. Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского

сбора в размере 6 тысяч рублей.

Примененные меры побудили мужчину погасить задолженность. Моральный вред был компенсирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.