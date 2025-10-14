Я нашел ошибку
Главные новости:
Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
Жительница Приволжского района кошелек уронила, а другая его присвоила

14 октября 2025 12:45

14 октября 2025 12:45
135
В Дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району с заявлением обратилась местная жительница  1991 года рождения. Женщина сообщила о краже кошелька, в котором находились денежные средства в сумме порядка 5 тысяч рублей и две банковские карты. 

Заявительница пояснила сотрудникам полиции, что обнаружила пропажу в одном из  магазинов районного центра, когда после приобретения покупок подошла к кассе, чтобы произвести  расчет.

Полицейские выехали по указанному в сообщении  адресу, произвели осмотр места происшествия, опросили работников магазина. Оперативники просмотрели  запись с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, на которой видно как одна из посетительниц поднимает с пола кошелек и кладет его себе в сумку.

Сотрудники полиции  установили,  что к краже может быть причастна  местная жительница, которую  опознали работники магазина.

Предполагаемую подозреваемую оперуполномоченные задержали по месту проживания и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса 51-летняя, безработная, ранее не судимая  местная жительница  признала свою вину в совершении противоправного деяния, раскаялась и выразила готовность сотрудничать с дознанием. Женщина пояснила, что оброненный кошелек и деньги она решила присвоить себе, а банковские карты выкинуть или уничтожить, но осуществить свой замысел не сумела. Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули законной владелице.

В настоящее время группой дознания Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении злоумышленницы  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».  Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

