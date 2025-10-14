Жительница Приволжского района кошелек уронила, а другая его присвоила

135

В Дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району с заявлением обратилась местная жительница 1991 года рождения. Женщина сообщила о краже кошелька, в котором находились денежные средства в сумме порядка 5 тысяч рублей и две банковские карты.

Заявительница пояснила сотрудникам полиции, что обнаружила пропажу в одном из магазинов районного центра, когда после приобретения покупок подошла к кассе, чтобы произвести расчет.

Полицейские выехали по указанному в сообщении адресу, произвели осмотр места происшествия, опросили работников магазина. Оперативники просмотрели запись с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, на которой видно как одна из посетительниц поднимает с пола кошелек и кладет его себе в сумку.

Сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастна местная жительница, которую опознали работники магазина.

Предполагаемую подозреваемую оперуполномоченные задержали по месту проживания и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса 51-летняя, безработная, ранее не судимая местная жительница признала свою вину в совершении противоправного деяния, раскаялась и выразила готовность сотрудничать с дознанием. Женщина пояснила, что оброненный кошелек и деньги она решила присвоить себе, а банковские карты выкинуть или уничтожить, но осуществить свой замысел не сумела. Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули законной владелице.

В настоящее время группой дознания Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.