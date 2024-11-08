Житель Самарской области возместил государству материальный ущерб за охоту на косулю без разрешения

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Житель Большеглушицкого района, не имея соответствующего разрешения и находясь на территории охотничьего угодья, осуществил добычу одной особи косули. За незаконную охоту мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ «Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения». Также согласно произведенному департаментом охоты и рыболовства Самарской области расчету в результате действий мужчины объектам животного мира был причинен ущерб в размере 120 тысяч рублей. Исполнительский лист о возмещении материального ущерба поступил на исполнение отделение судебных приставов Большеглушицкого района Самарской области.

Сотрудник Службы уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил последствия неисполнения судебного решения. Не возместив ущерб в установленный судебным приставом-исполнителем добровольный срок, в отношении охотника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, судебный пристав установил счета должника в кредитных организациях. Чтобы побудить мужчину к оплате задолженности, было вынесено постановление о наложении ареста на его денежные средства в банке.

После применения судебным приставом принудительных мер должник возместил ущерб, а также оплатил исполнительский сбор.