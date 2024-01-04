Житель Самарской области упал в нишу отопительного котла

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3 января в 15.13 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы по извлечению пострадавшего из труднодоступного места. В поселке Колодинка Красноярского района мужчина упал в нишу отопительного котла. В результате падения он получил перелом руки и ожоги тела. В ходе проведения спасательных работ мужчину подняли из ниши и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. В 16.52 спасательные работы были окончены. На месте происшествия работали пять спасателей, сообщает ПСС по Самарской области.