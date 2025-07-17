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Житель Приволжского района унес продукты с прилавка

17 июля 2025 13:15
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Житель Приволжского района украл продукты с прилавка

В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение от работницы одного из магазинов, расположенных в селе Приволжье, о том, что днем в торговую точку зашел неизвестный мужчина и открыто похитил с прилавка алкогольную продукцию и продукты питания, после чего скрылся в неизвестном направлении.  По словам заявительницы, материальный ущерб составил более одной тысячи рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, изъяли видео с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении, опросили работников магазина и возможных очевидцев.

Изучив записи видеозаписи, полицейские установили, что к грабежу может быть причастен безработный местный житель 1984 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Сотрудники уголовного розыска, располагая данными о возможном местонахождении злоумышленника, задержали мужчину по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния.

В настоящее время группой дознания Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного   частью  1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

 

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