Житель Приволжского района незаконно хранил в банках взрывчатые вещества

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Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила оперативная информация о причастности 49-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ. С целью отработки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр жилища и придомовой территории, в ходе которого обнаружили и изъяли в пластмассовые банки с веществом черного цвета, массой около 90 грамм, две металлические банки с надписью «Порох охотничий бездымный» с сыпучим веществом серо-зеленого цвета общим весом около 625 грамм и патроны с маркировкой «60 58».

По результатам экспертизы установлено, что предъявленные на исследования вещества являются дымным и бездымным порохом промышленного изготовления и относятся к взрывчатым веществам метательного действия, которые используются в военном деле и пригодны для производства взрыва. Изъятые патроны являются патронами образца 1943 года, отечественного заводского производства и предназначены для стрельбы из АК-47 и его модификаций, самозарядного карабина и другого оружия калибра 7,62 мм.

По данным сотрудников полиции, мужчина к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что изъятые предметы остались у него еще со времени, когда он владел охотничьим Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.