Житель Отрадного ответит за оскорбление соседей по лестничной клетке

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В прокуратуру города поступили материалы проверки по обращению граждан, проживающих на одной лестничной площадке, о привлечении к административной ответственности соседа по подъезду.

Проверкой установлено, что 34-летний мужчина в ответ на замечания заявителей о нарушении порядка проживания высказал в их адрес нецензурные реплики оскорбительного характера.

В отношении мужчины возбуждено 3 дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), которые направлены на рассмотрение в суд.