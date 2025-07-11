Житель Новокуйбышевска ушел за грибами и его пришлось спасать

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10 июля в Новокуйбышевске спасатели Поисково-спасательного отряда и волонтеры «ЛизаАлерт» объединили усилия, чтобы найти пропавшего мужчину 1951 года рождения. Он отправился в лес за грибами, но к назначенному времени домой не вернулся.

Родственники обратились за помощью к поисковикам «ЛизаАлерт». Вечером, после долгих поисков, мужчину нашли. Участники поисков на носилках доставили мужчину к спасательному катеру. Затем его перевезли на спасательную станцию, где передали медикам скорой помощи. Благодаря слаженной работе всех участников, жизнь человека была спасена, пишет ПСС по Самарской области.