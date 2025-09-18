Я нашел ошибку
Главные новости:
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83
0.16
EUR 98.3
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Нефтегорского района похитил кабель с одной из скважин, расположенных в поле

18 сентября 2025 13:08
107
Житель Нефтегорского района похитил кабель с одной из скважин, расположенных в поле

Экипаж ДПС, находясь на маршруте патрулирования в Нефтегорском районе для проверки документов остановил автомобиль ВАЗ 21102, под управлением местного жителя 1986 года рождения.

Во время административной процедуры полицейские поинтересовались у водителя, что он перевозит в салоне автомобиля. Растерявшись, мужчина сначала ничего не смог пояснить инспекторам, но поняв, что отпираться нет смысла, рассказал, что похитил кабель с одной из скважин, расположенных в поле неподалеку.

Сотрудники полиции доложили о произошедшем в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа, задержанного для дальнейшего разбирательства, доставили в отдел полиции.

Оперуполномоченные уголовного розыска, со слов злоумышленника, установили, что безработный в один из дней решил похитить имущество одного из предприятий, занимающихся добычей нефти и газа, намереваясь в дальнейшем сдать похищенное в пункт приема металла. Для этого приехал на заранее известное ему место скважины и демонтировал 44 метра кабеля под напряжением. Однако реализовать свой противоправный умысел до конца мужчине не удалось, так как его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские установили и осмотрели место хищения, опросили собственника предприятия. Согласно предоставленным документам, ущерб предприятию составил свыше 134 тысяч рублей.

В настоящее время группой дознания МО МВД России «Нефтегорский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество возвращено собственнику.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
117
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
636
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
336
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1031
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
418
Весь список