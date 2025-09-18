Житель Нефтегорского района похитил кабель с одной из скважин, расположенных в поле

107

Экипаж ДПС, находясь на маршруте патрулирования в Нефтегорском районе для проверки документов остановил автомобиль ВАЗ 21102, под управлением местного жителя 1986 года рождения.

Во время административной процедуры полицейские поинтересовались у водителя, что он перевозит в салоне автомобиля. Растерявшись, мужчина сначала ничего не смог пояснить инспекторам, но поняв, что отпираться нет смысла, рассказал, что похитил кабель с одной из скважин, расположенных в поле неподалеку.

Сотрудники полиции доложили о произошедшем в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа, задержанного для дальнейшего разбирательства, доставили в отдел полиции.

Оперуполномоченные уголовного розыска, со слов злоумышленника, установили, что безработный в один из дней решил похитить имущество одного из предприятий, занимающихся добычей нефти и газа, намереваясь в дальнейшем сдать похищенное в пункт приема металла. Для этого приехал на заранее известное ему место скважины и демонтировал 44 метра кабеля под напряжением. Однако реализовать свой противоправный умысел до конца мужчине не удалось, так как его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские установили и осмотрели место хищения, опросили собственника предприятия. Согласно предоставленным документам, ущерб предприятию составил свыше 134 тысяч рублей.

В настоящее время группой дознания МО МВД России «Нефтегорский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество возвращено собственнику.