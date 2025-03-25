Житель Кинель-Черкасского района обокрал брата ради онлайн-игр

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В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратился 43-летний местный житель, который пояснил, что с его банковской карты похищены денежные средства. Согласно представленным документам, заявитель лишился около 4,7 тысячи рублей.

Сельский житель пояснил оперуполномоченным, что хотел проверить состояние своего расчетного счета, но оказалось, что пин-код кто-то сменил. После восстановления доступа заявитель обнаружил отсутствие денежных средств. Так как он не пользовался картой, а в гостях находился брат, который мог иметь доступ к его банковской карте и телефону, мужчина заподозрил родственника в хищении, самостоятельно решить проблему не смог и обратился в отдел полиции.

Полицейские изучили финансовые документы, провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, установили местонахождение и опросили ранее судимого за незаконный оборот запрещенных веществ жителя Самары 1978 года рождения. Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся, возместил потерпевшему ущерб.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 158 УК РФ злоумышленник пояснил оперуполномоченным, что находился в гостях у брата, дождался, когда хозяин дома уснет, воспользовался его телефоном, где в банковском приложении привязал карту родственника к своему номеру телефона, чтобы оплачивать онлайн игры. В настоящее время расследование продолжается, полицейские устанавливают возможные дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого.