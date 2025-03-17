Житель Безенчукского района осужден за незаконную рубку лесных насаждений

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Безенчукский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя. Он признан виновными по п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере).

Судебным следствием установлено, что в феврале 2024 года на территории Безенчукского лесничества мужчина с помощью бензопилы спилил два дерева – тополь и клен, причинив государству ущерб на сумму 114 260 рублей.

Подсудимый признал вину и в досудебном порядке возместил 50 000 рублей ущерба.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев принудительных работ и взыскал с него в пользу регионального министерства природных ресурсов и экологии не возмещенную часть ущерба в размере 64 тысяч 260 рублей.