Женщина водитель ВАЗ-21099 и трое ее детей погибли в ДТП с "Камазом" в Ростовской области

318

Легковой автомобиль и "Камаз" столкнулись на трассе в Ростовской области, в результате чего погибли пассажиры легкового автомобиля, среди которых были двое детей, также пострадала водитель, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД региона, передает ТАСС.

"Женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-21099", по предварительным данным, двигаясь в направлении Белой Калитвы, не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства, выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем "Камаз" под управлением водителя 1990 года рождения. В результате ДТП пострадала водитель автомобиля ВАЗ, погибли пассажиры - мальчики 2001, 2008 и 2012 годов рождения", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Также на место происшествия направился заместитель прокурора Ростовской области, ведомство инициировало проверку. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход проведения процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом", - сообщили журналистам в пресс-службе Ростовской областной прокуратуры.

Как сообщает ГТРК "Дон-ТР", в больнице скончалась женщина-водитель "ВАЗ-2109".

Фото: отдел пропаганды УГИБДД/rostov.kp.ru