Женщина и ребенок погибли, провалившись в промоину на льду реки Кривуша в Новокуйбышевске

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21 марта два человека погибли, провалившись в промоину.

Трагедия произошла в Новокуйбышевске на льду реки Кривуша около Нефедовского причала.

В 18.35 о происшествии сообщили очевидцы.

Женщина и ребенок, не заметив под толстым слоем снега промоину, провалились под лед. Высокий сугроб и тонкий лед не дали возможность им выбраться из полыньи.

Для извлечения на берег тел провалившихся под лед к месту происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Новокуйбышевска.

В 19.30 тела доставили на берег и передали сотрудникам полиции, передает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО