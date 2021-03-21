Женщина и ребенок погибли, провалившись в промоину на льду реки Кривуша в Новокуйбышевске

21 марта два человека погибли, провалившись в промоину.
Трагедия произошла в Новокуйбышевске на льду реки Кривуша около Нефедовского причала.
В 18.35 о происшествии сообщили очевидцы.
Женщина и ребенок, не заметив под толстым слоем снега промоину, провалились под лед. Высокий сугроб и тонкий лед не дали возможность им выбраться из полыньи.
Для извлечения на берег тел провалившихся под лед к месту происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Новокуйбышевска.
В 19.30 тела доставили на берег и передали сотрудникам полиции, передает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО
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