Застрял на дереве: в Свердловской области спасатели вернули хозяйке сбежавшего павлина

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В Первоуральске работники 47-й пожарно-спасательной части спасли застрявшего в ветвях дерева на территории детского сада павлина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, птица сбежала из частного сектора, пишет life.ru.

Спасателей вызвала владелица павлина. Сотрудники МЧС поднялись по лестнице на дерево, освободили павлина из ветвей, после чего передали его хозяйке.

По их словам, жизни и здоровью весьма редкой для Урала птицы ничего не угрожает.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области/ life.ru