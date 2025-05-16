Задержан главврач Самарской областной станции скорой помощи

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В Новокуйбышевске задержан главный врач Самарской областной станции скорой помощи Раймонд Чернуха. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки, сопряженное с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что в 2022 году подозреваемый потребовал и получил от медработника взятку на сумму 100 тыс. руб. Деньги передавались за помощь с трудоустройством взяткодателя на должность фельдшера скорой помощи.

В ближайшее время суд изберет Раймонду Чернухе меру пресечения. Расследование продолжается.

Назначены судебные экспертизы. Силовики собирают доказательства и устанавливают обстоятельства, пишет Коммерсантъ-Волга.