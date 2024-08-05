За выходные 207 автомобилистов Самарского региона проигнорировали использование ремней безопасности

Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего проведено 112 мероприятий, в рамках которых осуществлена проверка 1084 транспортных средств.
ГАИ Самарской области подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Такси»
Несколько дней 20 команд – участников жили в полевых условиях на базе Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России.
В регионе завершился областной военно-спортивный лагерь «Штурм»
Поддержали вариант, который предполагает, что в центре площади появится музыкальный фонтан правильной округлой формы, украшенный подсветкой.
Более 5 тысяч тольяттинцев высказались о будущем Центральной площади
впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили
Впервые в России ввели ответственность за шумные автомобили
В Самарской области количество разводов превысило браки
В Самарской области количество разводов превысило браки
В Самаре из-за ремонтных работ изменили движение пяти трамваев
В Самаре из-за ремонтных работ изменили движение пяти трамваев
В Самаре под колесами поезда погиб мужчина
В Самаре под колесами поезда погиб мужчина
Самарский зоопарк проведет акцию "Солнечный зоопарк"
Самарский зоопарк проведет акцию "Солнечный зоопарк"
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.7
-0.08
EUR 92.83
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За выходные 207 автомобилистов Самарского региона проигнорировали использование ремней безопасности

5 августа 2024 13:03
129
За выходные 207 автомобилистов Самарского региона проигнорировали использование ремней безопасности

В ходе рейдовых мероприятий с 2 августа по 4 августа 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустил управление транспортом 65 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 179 водителей. Несмотря на выписанные требования, 4 водителя не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 40 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками полиции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 53 правонарушений со стороны пешеходов и 24 со стороны водителей.

В ходе проведения рейдов было выявлено 33 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 207 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За пьянку за рулем жителя Похвистнево ждет скамья подсудимых
03 августа 2024, 13:22
За пьянку за рулем жителя Похвистнево ждет скамья подсудимых
В ходе опроса мужчина пояснил, что захотел просто покататься по селу, когда в 100 метрах от дома его остановил полицейский. Происшествия
598
Он напомнил, что, если игнорировать ПДД, то все желания и мечты могут не исполниться и для этого достаточно всего одного мгновения, одного неверного шага или рискованного маневра.
31 июля 2024, 14:11
Главный госавтоинспектор региона принял участие во Всероссийском молодёжном форуме«iВолга»
Он напомнил, что, если игнорировать ПДД, то все желания и мечты могут не исполниться и для этого достаточно всего одного мгновения, одного неверного шага или... Общество
500
В Тольятти наказали водителя-отца, который посадил ребенка за руль на оживленной трассе
31 июля 2024, 11:23
В Тольятти наказали водителя-отца, который посадил ребенка за руль на оживленной трассе
В отношении 37-летнего водителя составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей. Происшествия
400
В центре внимания
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
5 августа 2024  13:17
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
116
Более 2-х миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
5 августа 2024  11:21
Более 2 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
163
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
3 августа 2024  13:53
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
671
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
3 августа 2024  11:45
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
2027
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
2 августа 2024  20:56
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий
832
Весь список