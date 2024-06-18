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За 5 месяцев на железнодорожных путях в Самарской области пострадали 15 человек

18 июня 2024 16:15
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За 5 месяцев на железнодорожных путях в Самарской области пострадали 15 человек

Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества травмированных граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, за 5 месяцев 2024 года по собственной неосторожности было травмировано 32 человека, что практически на четверть меньше, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Больше всего случаев травматизма в этом году было зафиксировано в Самарской области, где пострадало 15 человек и в Республике Башкортостан (травмы получили 10 человек).

Основными причинами происшествий стали переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом, травмирование электротоком и нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

Так, 16 июня в Самарской области был зафиксирован еще один случай группового травматизма, в котором погибли двое граждан, которые не убедились в отсутствии приближающегося поезда при переходе через железнодорожные пути.

Отметим, что на Куйбышевской железной дороге постоянно проводится профилактическая работа по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, организуются совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в образовательных и государственных учреждениях.

Такой формат мероприятий позволяет проводить более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострять их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, отвечать на все интересующие их вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми и подростками.

Железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути.

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